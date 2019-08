Non gioca, vince: la fortuna sta con la Bencic

NEW YORK (USA) – La Dea bendata ha dato una spinta a Belinda Bencic, qualificatasi per gli ottavi di finale degli US Open senza scendere in campo.

Arrivata al terzo turno dello Slam dopo aver superato la lussemburghese Mandy Minella e la francese Alizé Cornet, nei sedicesimi di finale la sangallese avrebbe dovuto sfidare Anett Kontaveit. In condizioni fisiche imperfette, l'estone ha però gettato la spugna, permettendo alla 22enne rossocrociata di passare il turno.

Ora Belinda se la vedrà con la vincente del match tra la numero uno al mondo Naomi Osaka e la giovanissima promessa Cori “Coco” Gauff.

keystone-sda.ch/STF (Charles Krupa)