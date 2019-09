Wawrinka liscia Federer: «Contratti, tifosi e immagine: ha fatto tutto giusto»

NEW YORK (USA) – Felice per il livello di tennis raggiunto nei primi turni e pronto a sfidare Nole Djokovic negli ottavi di finale. Il Wawrinka degli US Open è agguerrito, determinato, positivo.

Superati, Sinner, Chardy e Lorenzi, Stan è atteso dall'incrocio più difficile, quello contro il numero uno al mondo, con il quale è 5-19 negli scontri diretti ma... anche quello contro il quale a New York ha trionfato (nel 2016). E proprio quella finale è l'ultima sfida tra i due.

«Sono piuttosto contento di come stanno andando le cose – ha raccontato il vodese – ma so anche che devo migliorare molto alcuni aspetti del gioco per avere qualche possibilità contro Nole. Mi sto muovendo bene e sono ancora fresco, sono pronto per scendere nuovamente in campo».

Stan ha poi provato a spiegare il motivo per il quale, nonostante i grandi successi, Djokovic non abbia la stessa “aura” di Federer e Nadal: «È difficile trovare un posto in mezzo a quei due, in particolare accanto a Roger, che nella sua carriera ha fatto tutto nel modo giusto. Con i contratti, i tifosi e la sua immagine. Nessuno sarà mai amato come lui».

