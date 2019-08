Stan agli ottavi: superato Lorenzi

NEW YORK - Nonostante il risultato indichi tre set a zero il terzo turno degli US Open non è stato una passeggiata per Stan Wawrinka (Atp 24). Di fronte il losannese si è trovato un Paolo Lorenzi (135) agguerrito e desideroso di rendere la vita difficile al suo avversario. La sfida - molto combattuta grazie soprattutto alla buona prestazione fornita dall'italiano - si è chiusa sul 6-4, 7-6(9), 7-6(4) dopo 2h59'.

Nella prima frazione il rossocrociato ha trovato l'allungo decisivo al decimo gioco, dopo aver salvato ben cinque palle break nel game precedente.

Il secondo parziale è viaggiato sul binario dell'equilibrio: l'elvetico è potuto scappare sul 2 set a 0 dopo averla spuntata in un tie-break vibrante vinto per 11-9. La terza frazione - dopo che Stan ha sprecato la possibilità di chiuderla al servizio quando lo score era sul 5-4 - ha richiesto ancora una volta l'appenidice del tie-break, vinta nuovamente dal 34enne vodese (7-4).

Agli ottavi Stan dovrà vedersela verosimilmente con Novak Djokovic (in campo nelle prossime ore contro l'americano Denis Kudla).

keystone-sda.ch/STF (JOHN G. MABANGLO)