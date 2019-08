In testa Filippo Colombo e Noè Ponti

LUGANO - Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese 2019” entra nel vivo: il pubblico può votare su www.aiutosport.ch fino al 16 settembre gli sportivi che reputa più meritevoli per la finale. Il 17 settembre verranno resi noti i 10 finalisti di ogni categoria (élite e giovani speranze) che potranno essere votati nel terzo ed ultimo periodo di voto.

A concorrere vi sono 39 sportivi rappresentanti 20 discipline. I nomi dei vincitori verranno resi noti lunedì 4 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano (entrata gratuita).

Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno” promosso da Aiuto Sport Ticino è sostenuto dallo sponsor principale ESL Soggiorni Linguistici, dal co-sponsor Farma Industria Ticino e con la collaborazione di Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, Inclusione Andicap Ticino, Panathlon Club Lugano, Starti prevenzione e sport.

Filippo Colombo e Noè Ponti in testa - Ad oggi ben oltre 10.000 voti sono stati espressi dal pubblico tramite il sito www.aiutosport.ch e una prima classifica provvisoria si sta delineando. Tra i possibili favoriti per la finale vi sono, per la categoria élite, Filippo Colombo (attualmente 1. e impegnato questo weekend con i campionati mondiali di MTB), seguito dall’atleta Ajla Del Ponte e dal giocatore dell’HCAP Michael Fora. Tra i giovani a guidare la classifica del pubblico vi è il neo campione europeo juniores di nuoto Noè Ponti, seguito dallo sciatore Simone Santoro e dall’atleta Emma Piffaretti. L’attuale classifica provvisoria è molto serrata e i distacchi per entrare nella rosa dei top ten sono minimi: bastano pochi voti per fare la differenza.

39 sportivi di spicco a contendersi la finale - A concorrere per il prestigioso riconoscimento vi sono 20 sportivi d’élite e 19 giovani speranze (fino ai 20

anni), tutti attestano un valore equivalente ad un rango tra primi tre della propria categoria e disciplina a livello svizzero o, per gli sport di squadra, l’appartenenza alla selezione nazionale. Il pubblico può votare gli sportivi più meritevoli per la finale tramite il sito www.aiutosport.ch entro domenica 16 settembre. Ricordiamo che il voto del pubblico ha un computo finale del 50%, un altro 50% è messo a disposizione di una giuria neutrale composta da partner dell’evento e giornalisti sportivi.

A novembre il verdetto finale! - I nomi dei vincitori verranno resi noti nel corso della serata “Miglior Sportivo Ticinese 2019”, in programma lunedì 4 novembre alle ore 20.00 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Una serata aperta al pubblico e gratuita all’insegna dello sport ticinese, con la presenza degli sportivi in gara, di campioni del passato e personalità del mondo sportivo (riservazione gradita tramite info@aiutosport.ch).