Laaksonen ci prova; non ci riesce

NEW YORK (USA) - A Henri Laaksonen non è riuscita la seconda impresa consecutiva agli US Open. Qualificatosi a sorpresa al secondo turno superando l'italiano Marco Cecchinato, il 27enne non ha saputo ripetersi contro il favorito Denis Shapovalov, mancando l'approdo ai sedicesimi di finale.

Contro il canadese, il rossocrociato ha giocato una partita solida e priva di sbavature evidenti. Ha dato e ottenuto (da se stesso) il massimo, arrendendosi “solo” 4-6, (2)6-7, 2-6 davanti a un atleta che lo precede di ben 86 posizioni nella classifica ATP.

Nel prossimo turno Shapovalov affronterà il vincente del match che vede opposti Gaël Monfils e Marius Copil.

keystone-sda.ch/STF (RAY STUBBLEBINE)