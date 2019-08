Altalena Bencic, ma è qualificazione

NEW YORK (USA) - Seconda vittoria newyorkese per Belinda Bencic, che dopo essersi sbarazzata della lussemburghese Mandy Minella all'esordio degli US Open, nei 32esimi di finale ha piegato 6-4, 1-6, 6-2 Alizé Cornet. Ottima in avvio ma poi svagata nel secondo set, la sangallese ha dovuto dare fondo a tutta la sua classe per riprendere in mano le redini dell'incontro all'inizio del terzo set. Lì ha piazzato uno sprint deciso, con il quale ha staccato la francese e sul quale ha costruito il suo successo.

Nel terzo turno dello Slam Belinda sfiderà l'estone Anett Kontaveit, qualificatasi piegando in tre set l'australiana Ajla Tomljanovic.

