Del Ponte, Petrucciani, Moggi e Tajana: il rossoblù del Galà dei Castelli

BELLINZONA - L’atteso meeting del Galà dei Castelli che si terrà domenica primo settembre al rinnovato Stadio Comunale di Bellinzona è ormai alle porte e i numerosi spettatori, oltre alla possibilità di gustarsi le gare di calibro internazionale, potranno anche apprezzare le competizioni di alcuni ticinesi tra i migliori a livello nazionale.

Nei 400 metri del programma principale saranno al via il neocampione svizzero assoluto della disciplina Ricky Petrucciani, onsernonese di origine e oggi atleta dell’LC Zürich e il compagno di squadra Filippo Moggi, ex SA Massagno e recente sesto assoluto ai campionati nazionali. Per il GA Bellinzona ai blocchi di partenza dei 400 metri ostacoli ci sarà Mattia Tajana che sulla pista di casa cercherà di riscattarsi dall’insoddisfazione del quarto posto dello scorso weekend. Al femminile si attende l’olimpionica Ajla Del Ponte (US Ascona), anche lei medaglia di legno ai recenti campionati, la quale sarà al via dei 100 metri.

Un primo spazio sarà però dato ai migliori e alle migliori giovani U16 e U18 a livello cantonale che si sfideranno rispettivamente sulle distanze dei 600 e dei 100 metri. Ad aprire la serata alle 17.40 saranno le ragazze U16 che copriranno un giro e mezzo di pista e dalle quali ci si aspetta un interessante duello in particolare tra le due atlete che detengono le migliori prestazioni stagionali a livello cantonale ovvero Petra Crescini (AS Monteceneri) e Giulia Salvadè (VIGOR Ligornetto), i cui record personali si differenziano di appena un secondo. Alle loro spalle sono molte le atlete che potranno lottare per un buon piazzamento. Una sfida analoga potrà essere messa in atto sul fronte maschile dove i dominatori della stagione sono stati Vincent Bettosini (AS Monteceneri) e Giulian Guidon (GA Bellinzona) le cui migliori prestazioni stagionali sono raccolte in un fazzoletto di circa mezzo secondo. In entrambe le competizioni il numero di partecipanti si attesta a quattordici.

Lo spettacolo sarà garantito anche nella disciplina dei cento metri U18, dove a livello maschile e femminile sono stati selezionati le/gli otto migliori atlete/i. Tra le ragazze sarà al via la recente vicecampionessa svizzera di salto in lungo Emma Piffaretti (US Ascona) che in occasione dei Campionati nazionali assoluti ha anche firmato la sua miglior prestazione stagionale sulla distanza dei 100 metri fermando il cronometro a 11’’98. Alle sue spalle sono in particolare attese Desirèe Regazzoni (FG Malcantone) e Sofia Orlando (SA Massagno). A livello maschile il meglio accreditato della serata sarà Mattia Schenk (FG Malcantone) che dovrà vedersela con i due atleti di casa Nathan Oberti e Nicola Fumagalli (GA Bellinzona). Altri forti velocisti non saranno purtroppo presenti in quanto saranno impegnati ai Campionati Svizzeri di staffette a Langenthal.

Questo sarà solo l’antipasto del grande meeting che attende il nuovo stadio di Bellinzona e per tutti i giovani sarà un ottimo test prima di affrontare i Campionati svizzeri di categoria che si svolgeranno il prossimo weekend a Düdingen.