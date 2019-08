«Non è stato facile dimenticare il primo set, ma...»

NEW YORK (USA) - Un primo set da dimenticare, poi il cambio di ritmo e la rimonta sino al 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 sull'indiano Sumit Nagal, numero 190 al mondo. Luci e ombre nell'esordio di King Roger agli US Open, dove il fenomeno renano andrà a caccia del 21esimo Slam della sua leggendaria e inimitabile carriera.

Nel post partita RogerOne ha commentato la sua performance e le iniziali difficoltà: «Dimenticare il primo set non è stato facile, il pubblico si aspettava un risultato diverso e invero pure io - ha commentato Federer, Atp 3 che a New York ha già trionfato 5 volte (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008) - Volevo e dovevo iniziare a giocare meglio e ce l'ho fatta. È stato importante andare subito avanti 3-0 nel secondo set e "capire" che tutto dipendeva da me. Non avevo continuità al servizio, facevo tanti doppi falli inusuali (7 in totale, ndr) ed errori gratuiti. Arrivare al successo e lasciarsi alle spalle una partita del genere forse non è una brutta cosa. È stato molto simile a Wimbledon quando ho perso il primo set al debutto contro Lloyd Harris (2-6, 6-1, 6-2, 6-2, ndr). Gli ultimi tre set sono stati positivi e incoraggianti», ha concluso King Roger, che nei 1/32 di finale se la vedrà con il Damir Dzumhur (Atp 99).

keystone-sda.ch/STF (JOHN G. MABANGLO)