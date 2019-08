Sweet New York: partenza valida per Federer e Wawrinka

NEW YORK (USA) – Esordio senza intoppi per Stan Wawrinka e Roger Federer i quali, pur non devastanti, hanno chiuso con un successo la loro "prima" agli US Open.

Il vodese ha avuto la meglio sul 18enne Jannik Sinner, piegato 6-3, 7-6(4), 4-6, 6-3. Proveniente dalle qualificazioni, l'italiano ha cercato di godersi la serata. Ha piazzato qualche colpo interessante e mostrato la giusta determinazione; davanti all'esperienza e alle qualità di Stan – che nei 32esimi di finale incrocerà Jérémy Chardy, vittorioso in cinque set su Hubert Hurkacz- è però stato costretto ad alzare bandiera bianca in 2h53'.

Il renano ha invece battuto il 27enne Sumit Nagal. Numero 190 al mondo, contro un Roger non sempre efficace (ma troppo superiore per correre davvero pericoli) l'indiano è stato irriverente e graffiante. Il match è andato in archivio con un netto 4-6, 6-1, 6-2 6-4, punteggio che ha permesso a Federer di guadagnarsi la sfida del secondo turno contro Damir Dzumhur, qualificatosi sgambettando 4-6, 6-2, 6-3, 6-0 Elliot Benchetrit.

Per le donne rossocrociate la giornata è invece stata negativa. Viktorija Golubic è stata cancellata 2-6, 1-6 dalla 30enne cinese Shuai Zhang. Timea Bacsinszky ha invece fatto una magra figura contro la 17enne statunitense Caty McNally, impostasi 6-4, 6-1.

In campo femminile - nell'intrigante match che opponeva due ex numero 1 al mondo -, da segnalare anche il netto ko di Maria Sharapova, stritolata 6-1, 6-1 in 59 minuti da Serena Williams.

