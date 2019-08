Djokovic: tutto semplice all'esordio, out Fognini e la Kerber

NEW YORK - L'esordio del numero 1 al mondo agli US Open si è tramutato in una semplice formalità. Il campione in carica – vincitore degli ultimi quattro slam su cinque – ha steso senza nessuna difficoltà lo spagnolo Roberto Carballes Baena (76). 6-4, 6-1, 6-4 lo score finale - scaturito dopo 1h53' di gioco - di una sfida a senso unico.

Tutto facile anche per il fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati - il redivivo Daniil Medvedev (5) -, abile a sconfiggere 6-4, 6-1, 6-2 l'indiano Prajnesh Gunneswaran (88).

Ha invece già dovuto abbandonare il Major di New York l'italiano Fabio Fognini (11), steso dal beniamino di casa Reilly Opelka (42) 6-3, 6-4, (6)6-7, 6-3.

In campo femminile da segnalare l'uscita di scena della tedesca Angelique Kerber (Wta 14), finita ko nel match che la vedeva opposta alla francese Kristina Mladenovic (54): 7-5, 0-6, 6-4 il punteggio finale.

keystone-sda.ch/STF (JOHN G. MABANGLO)