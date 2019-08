Mollato Wawrinka, la Vekic parla di flirt: «Con me i ragazzi ci provano sempre...»

NEW YORK (USA) - Per qualche anno in molti l'hanno conosciuta come fidanzata di Stan Wawrinka prima ancora che come tennista professionista. Poi, sul circuito fin da giovanissima, a Donna Vekic questa definizione è cominciata ad andare stretta. La croata è cresciuta, con il vodese non tutto è andato per il verso giusto e... è arrivata la rottura. Capita.

Dopo aver chiuso la sua relazione con il 34enne, la nativa di Osijek ha evitato con certosina pazienza ogni domanda riguardante la sua vita privata. Le ha scansate fino a quando non si è sentita più sicura. Più serena. Fino a quando si è fatta avanti la rivista Gloria, che è riuscita a farla un po' sbottonare.

«È andata così - ha raccontato la 23enne - ora si guarda avanti. Come va? I ragazzi ci provano sempre con me, ma questo non mi crea problemi. Se qualcuno non mi interessa... lo liquido velocemente. Per quanto riguarda la prima mossa, non c'è nulla di male se la fanno le donne. Se prendono l'iniziativa».

Pur svicolando le domande relative alle sue attuali frequentazioni, la Vekic ha poi provato a "disegnare" il suo uomo ideale. «Mi piacciono gli atleti e, in generale, gli uomini che hanno un bel taglio di capelli. La vita di uno sportivo professionista può essere capita solo da una persona che fa quello stesso lavoro...».