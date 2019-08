Il Galà si arricchisce di nuovi fenomeni Mondiali

BELLINZONA - Ci sarà anche un campione olimpico in carica domenica 1o settembre al via del Galà dei Castelli. A Bellinzona giungerà infatti per la prima volta il vincitore del getto del peso dei Giochi di Rio de Janeiro, l’americano Ryan Crouser, numero 1 al Mondo in

stagione con 22m74 che sfiderà il campione Europeo di Berlino Michal Haratyk.

Un palmarès incredibile è quello che porta la stella dei 400m maschili LaShawn Merritt, capace di vincere in carriera ben 3 titoli olimpici e 9 mondiali; un avversario di assoluto rilievo dunque per il giovane talento ticinese Ricky Petrucciani, bronzo europeo U20.

Sfide di tutto rispetto anche per altri due rossocrociati, Kariem Hussein e Selina Büchel, che si ritroveranno di fianco rispettivamente David Kendziera, vincitore lo scorso anno sui 400m ostacoli e autore del 9o tempo mondiale stagionale, e Eunice Sum, iridata sugli 800m.

Le prevendite sono sempre aperte sul sito galadeicastelli.ch a prezzi scontati, in particolare con il vantaggioso UBS Athletics Family Package, ottenibile soltanto in prevendita e che offre l’entrata spalti a due adulti e ai loro figli, oltre a due buoni pasto e altrettanti per le bibite, al prezzo vantaggiosissimo di 30.- CHF. L’entrata per i giovani fino ai 18 anni è invece nuovamente gratuita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arcobaleno, Tilo e le FFS, è stato possibile introdurre uno sconto del 20% sui biglietti della comunità tariffale per recarsi all'evento con i mezzi pubblici (Ticino Event).