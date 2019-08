Jil Teichmann sorride: è nel tabellone degli US Open

NEW YORK - Grossissima soddisfazione per Jil Teichmann (Wta 58). La rossocrociata, reduce dal successo al torneo di Palermo, ha infatti staccato il pass per il tabellone degli US Open (26 agosto-8 settembre).

Nell'ultimo turno delle qualificazioni l'elvetica ha reagito alla grande al primo set perso (6-0!) contro la tedesca Laura Siegemund (88). Nei successivi due parziali la nostra tennista ha fatto la voce grossa, vincendo due tie-break con i punteggi di 9-7 e 7-5.

Nulla da fare, invece, per Viktorija Golubic (72), battuta 6-3, 1-6, 5-7 dalla cinese Lin Zhu (129).

Keystone (archivio)