Roos 28esima ai Mondiali

MORK (Norvegia) - Che i terreni scandinavi fossero difficili già lo si sapeva, ma per Elena Roos il 28esimo posto colto oggi alla gara su media distanza dei campionati del mondo di corsa d’orientamento fa male: «Mi sono preparata cinque mesi nei boschi della regione per potermi esprimermi al meglio a questi campionati, però non è bastato», ha commentato amareggiata la 28enne di Cugnasco al traguardo. «I mondiali per me sono purtroppo già finiti, ma la stagione è ancora lunga: infatti mi voglio subito concentrare e prepararmi al meglio per le gare di coppa del mondo in Svizzera e in Cina».

Ad imporsi in una gara tecnicamente impegnativa è stata la svedese Tove Alexandersson, che già mercoledì aveva conquistato l’oro nella lunga distanza. Seconda una ancora sorprendete Simona Aebersold: la 21enne bernese sì e è messa al collo il secondo metallo più pregiato, dopo che mercoledì aveva conquistato il bronzo. «Già vincere una medaglia è stato fantastico, non mi sarei certo aspettata di vincerne una seconda, ma sono arrivata in partenza tranquilla e focalizzata sulla gara di oggi», ha commentato raggiante la giovane durante la conferenza stampa.

Maluccio gli svizzeri nella gara maschile: il migliore è stato il bernese Florian Howald, ottavo a 1’57’’ dal vincitore di giornata, il norvegese Olav Lundanes. Subito dietro al nono posto Andreas Kyburz a 2’19’’, decimo Daniel Hubmann a 2’30’’, mentre Matthias Kyburz 18essimo a 4’06’’.

Domani è prevista la staffetta, dove sia la squadra maschile che quella femminile puntano a conquistare delle medaglie.

Diego Baratti