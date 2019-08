Wawrinka ribaltato da Rublev, niente derby svizzero a Cincinnati

CINCINNATI (USA) - Sconfitta a sorpresa di Stan Wawrinka, fuori al secondo turno del torneo di Cincinnati per mano di Andrey Rublev.

Bravo all'esordio contro Grigor Dimitrov, il vodese non si è saputo ripetere contro il giovane russo, impostosi 6-4, 6-4 in 1h25' di gioco. Il match è stato equilibrato ed è stato deciso dagli episodi. In particolare dalla maggior concretezza del 21enne, capace di centrare due break nelle uniche due occasioni avute. Wawrinka, che vincendo avrebbe avuto la possibilità di sfidare Roger Federer, non è invece stato cinico: ha avuto cinque palle break e non ne ha sfruttata neppure una. E il treno è passato.

KEYSTONE/EPA (YOAN VALAT)