Galà dei Castelli: salto con l'asta da sogno a Bellinzona

BELLINZONA - Sarà un salto con l’asta femminile di altissimo livello quello proposto a Bellinzona per il Galà dei Castelli di domenica 1° settembre. A sfidare le nostre Angelica Moser e Nicole Büchler a pochi metri dalla nuovissima tribuna spalti vi sarà infatti il top mondiale. Su tutte spicca l’unica atleta nella storia capace di superare i 5m00, oltre a Yelena Isinbaeva, ovvero l’americana Sandi Morris, vice campionessa olimpica e mondiale in carica, che in pedana ritroverà l’intero podio dei recenti Giochi Panamericani, vinti dalla cubana Yarisley Silva.

Altre tre campionesse della prestigiosa competizione di Lima saranno impegnate allo Stadio Comunale. Nel salto in alto ci sarà Levern Spencer (St.Lucia), che dovrà difensersi dagli attacchi dell’italiana dal personale di 2m02 Elena Vallortigara. Presenti poi le vincitrici degli ostacoli, con Andrea Varga (Costa Rica) sui 100m H e la canadese Sage Watson sui 400m H a sfidare la nostra duplice campionessa europea Lea Sprunger.

Le prevendite sono sempre aperte sul sito galadeicastelli.ch a prezzi scontati, inclusi i posti in tribuna spalti e il vantaggioso UBS Athletics Family Package, ottenibile soltanto in prevendita e che offre l’entrata spalti a due adulti e ai loro figli, oltre a due buoni pasto e altrettanti per le bibite, al prezzo vantaggiosissimo di 30.- CHF. I biglietti dell'evento sono disponibili anche qui. L’entrata per i giovani fino ai 18 anni è invece nuovamente gratuita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arcobaleno, Tilo e le FFS, è stato possibile introdurre uno sconto del 20% sui biglietti della comunità tariffale per recarsi all'evento con i mezzi pubblici (Ticino Event).

Keystone (archivio)