Seconda straniera per il Riva Basket

RIVA SAN VITALE - Nuovo innesto per il Riva Basket. La società momò ha infatti reso noto l'ingaggio dell'ala americana Tia Wooten, classe 1995.

Ecco il comunicato:

"Riva Basket è lieto di annunciare l’ingaggio dell’atleta statunitense Tia Wooten, ala di 183 centimetri. Nata il 13 ottobre del 1995 a Memphis nel Tennessee, proveniente dall'università di Tennessee State dove ha conseguito una laurea triennale in scienze umane dello spettacolo e dello sport.

Con le Lady Tigers ha giocato 109 partite, chiudendo la sua esperienza universitaria con 1220 punti (11,2) e 559 rimbalzi (5,1). Ha ottenuto il premio All-Ohio Valley Conference in ciascuna delle ultime 2 stagioni (First Team nel 2018; Second Team nel 2019), guidando la TSU in punti e rimbalzi in entrambi gli anni. È candidata per il Cheryl Miller Award per il 2019. È stata inserita nel Mock Draft WNBA 2019 con il numero 53. Nella stagione 2018-19 ha guidato le Lady Tigers con 13,8 punti per gara e 6,8 rimbalzi chiudendo quindicesima assoluta per punti a partita e ventesima per tiri liberi segnati. Nella stagione 2017-18 ha guidato l'Ohio Valley Conference in rimbalzi (8,9) e seconda per punti (21,2g) e ha raggiunto il quarto posto all time per la TSU per punti segnati in una singola stagione. Nelle classifiche NCAA, è arrivata 9° per tiri liberi segnati, 12° in punti per gara. In precedenza ha guidato la Memphis Central High School a tre titoli statali consecutivi.

Giocatrice atletica e potente, nonostante non sia altissima, avrà il compito di presidiare la zona rimbalzi, contribuendo comunque anche in fase realizzativa in una squadra giovanissima e tutta da scoprire".