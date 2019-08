Bjorg Lambrecht, spunta il video della caduta. Il medico: «È morto per una grave lesione del fegato»

ZABRZE (Polonia) - La morte di Bjorg Lambrecht, in seguito a una caduta nel corso della terza tappa del Giro di Polonia, ha scosso l'intero mondo dello sport. Una morte inspiegabile di un ragazzo 22enne con una carriera - ma soprattutto un'intera vita - davanti a sé.

A pochi giorni di distanza dalla tragica notizia il medico della Lotto Soudal (la squadra di Lambrecht), Maarten Meirhaeghe, ha spiegato i motivi per cui ha perso la vita il ciclista.

"È deceduto per una grave lesione del fegato, che ha causato un’enorme emorragia interna - le parole espresse in una nota - Di conseguenza Bjorg ha subito un arresto cardiaco. Ha avuto il più grande colpo di sfortuna possibile per come si è ferito. Con una tale emorragia interna è necessario un miracolo per sopravvivere, un miracolo che purtroppo non è avvenuto".

