Colpo del Riva: ecco Branndais Agee

RIVA SAN VITALE - Nella giornata odierna - giovedì 8 agosto - il Riva Basket ha emesso un comunicato riguardante l'arrivo della statunitense Branndais Agee.

Di seguito il comunicato:

"Il Riva Basket è lieto di annunciare l’ingaggio dell’atleta statunitense Branndais Agee, guardia di 180 centimetri. Nata il 18 giugno del 1994 a Detroit nel Michigan, proviene dalla formazione svedese del Visby Ladies ed ha frequentato la prestigiosa università di Michigan State, che tra gli altri ha prodotto un certo Magic Johnson... Ha una specializzazione in kinesiologia.

Giocatrice versatile ed atletica e di grande temperamento. Negli anni universitari ha dimostrato di essere una pericolosa tiratrice e dovrà cercare di far dimenticare presto Kolby Morgan nel cuore dei tifosi e nella classifica marcatrici.

Con le Spartans ha giocato 105 partite chiudendo la sua esperienza universitaria con 936 punti (8,9) e 528 rimbalzi (5,0), quarta nella storia di MSU per percentuale di tiro da tre punti con il 36%. Nel 2016 è stata nominata Most Improved Player (giocatrice più migliorata), nel 2017 ha ottenuto lo Spartan Hustle Award e nel 2014 ha ottenuto il Pat Canning Coaches Award. È stata candidata per il Cheryl Miller Award per il 2018.

Nel 2018-19 ha giocato la sua prima stagione da professionista in Svezia con la formazione delle Visby Ladies chiudendo con 18,6 punti e 9,9 rimbalzi di media. il 25 novembre 2017 è stata la ventiseiesima giocatrice nella storia di MSU a varcare quota 1000 punti segnati. Ha disputato per quattro volte il torneo NCAA raggiungendo il tabellone principale.

Ai tempi dell'High School ha ottenuto una nomination per McDonald's All-American nel 2012, una menzione d'onore al liceo All-American dalla Women's Basketball Coaches Association (WBCA) nella sua stagione senior. Seconda per voti per la Miss Basketball del Michigan 2012 Ha avuto una media di 25,7 punti, 11,8 rimbalzi, 5,5 assist e 2,5 stoppate come senior".