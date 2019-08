100m stellari al Galà dei Castelli

BELLINZONA - La punta di diamante nella prova regina di domenica 1o settembre allo Stadio Comunale di Bellinzona sarà il campione del Mondo in carica proprio dei 100m, e tra i favoriti per un nuovo titolo iridato, ovvero l’americano Justin Gatlin, che tornerà in Ticino forte del quarto posto nelle classifiche mondiali stagionali (9”87).

A sfidarlo vi saranno lo statunitense Michael Rodgers, vincitore lo scorso anno con due crono sotto i 10”00, il giamaicano Asafa Powell, a Bellinzona per cercare la sua 98a corsa sotto questa “mitica” barriera dopo il 10”02 di pochi giorni fa, e l’astro nascente nigeriano Divine Oduduru, secondo più rapido al mondo in stagione con 9”86.

Attratto da questo parterre eccezionale e mai visto alle nostre latitudini anche il nostro Alex Wilson, medaglia di bronzo europea sui 200m. A completare il lotto il figlio d’arte Cameron Burrell (personale di 9”93), il cinese Su Bingtian, più veloce asiatico di sempre (9”91) e l’olandese campione continentale ad Amsterdam Churandy Martina (9”91).

Le prevendite per questo importante e imperdibile evento sono già aperte sul sito galadeicastelli.ch a prezzi scontati, incluso il vantaggioso UBS Athletics Family Package, ottenibile soltanto in prevendita e che offre l’entrata spalti a due adulti e ai loro figli, oltre a due buoni pasto e altrettanti per le bibite, al prezzo vantaggiosissimo di 30.- CHF. I biglietti dell'evento sono disponibili anche qui.

L’entrata per i giovani fino ai 18 anni è invece nuovamente gratuita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arcobaleno, Tilo e le FFS, è stato possibile introdurre uno sconto del 20% sui biglietti della comunità tariffale per recarsi all'evento con i mezzi pubblici (Ticino Event).

TiPress