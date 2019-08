Bara all'antidoping e risulta... incinto

MONTE CARLO – La casacca del Monaco potrebbe essere l'ultima in carriera vestita da Donell "D.J." Cooper. Il 28enne cestista statunitense è infatti stato squalificato per due anni dalla Fiba per aver tentato di imbrogliare a un controllo antidoping. Lo stop leverà al play – da sei anni protagonista del basket europeo - la possibilità di ottenere un passaporto da comunitario e di avere così nuove ghiotte opportunità nel mondo della palla a spicchi del Vecchio continente.

Questa storia, non certo una novità, è però diversa da tutte le altre. D.J. Cooper è infatti stato pizzicato – facilmente tra l'altro – perché è risultato... incinto. Per tentare di superare un controllo, l'atleta nordamericano non ha presentato un suo campione di urine, bensì quello di un'amica in dolce attesa. I risultati, ovvi, hanno inchiodato il furbo di turno, facendogli fare oltretutto una magrissima figura.