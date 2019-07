Ma come si fa a gareggiare con questo tempo? La caduta è inevitabile...

BARCELLONA (Spagna) - Gli organizzatori del "Tour de Panedès" - una competizione cicllistica a livello giovanile, che si disputa in Catalogna - hanno rischiato di combinarla grossa, poiché non hanno interrotto la cronometro a squadre, nonostante le condizioni meteo fossero precarie.

Come si può vedere dal video in allegato infatti, tre corridori sono stati sopraffatti dalle intemperie e dal diluvio che si stava abbattendo sulle loro teste e, dopo essere finiti in una strada completamente allagata, non hanno potuto fare altro che rovinare malamente a terra. Fortunatamente sembra che i tre ragazzi se la siano cavata solo con qualche acciacco.

Estos dos vídeos me han llegado de la primera Vuelta al Penedes, categoría juniors.

Me parece lamentable la situación en la que han corrido estos futuros profesionales.

Creo que tanto el arbitro principal como la organización se tendrían que haber puesto de pic.twitter.com/z0BB4mjD2O — Nieves Moya (@NievesMoya) July 28, 2019