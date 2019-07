Bernal: Tour in cassaforte

VAL THORENS - In una 20esima tappa ridotta a soli 59.5 km a causa del maltempo - la Albertville-Val Thorens - il successo è andato all'italiano Vincenzo Nibali. Alle sue spalle si sono piazzati gli spagnoli Valverde (+10'') e Landa (+14'').

Ciò che più conta, però, è che il colombiano Egan Bernal sia riuscito a difendere la maglia gialla così facendo - domani sui Campi Elisi - potrà festeggiare la vittoria. Il francese Julian Alaphilippe, crollato a una manciata di chilometri dal termine della frazione odierna, ha addirittura perso il secondo posto nella generale (ora di Geraint Thomas).

Alaphilippe, in testa per gran parte del Tour e oggi scivolato in quinta posizione, non è dunque riuscito a regalare alla Francia un successo che manca dal lontanissimo 1985.

keystone-sda.ch/STF (Christophe Ena)