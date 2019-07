Le lacrime di Pinot: il guerriero abbandona il Tour

ST-JEAN-DE-MAURIENNE (Francia) - La 19esima tappa del Tour de France si è rivelata fatale per Thibaut Pinot. Il ciclista francese - uno dei grandi favoriti alla vittoria finale e momentaneamente quinto in classifica - ha dovuto gettare la spugna a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra.

Come si può vedere dal video in allegato, al 36esimo km della frazione che porta da St-Jean-de-Maurienne a Tignes, il francese non ce l'ha fatta ed è stato costretto a salire - in lacrime - sulla vettura del suo direttore sportivo.

Ricordiamo che il 29enne aveva vinto in solitaria la 14esima tappa trionfando sul Tourmalet.

keystone-sda.ch/STF (Thibault Camus)