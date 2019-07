Lugano, campagna abbonamenti e sostegno alla Fondazione Nuovo Fiore

LUGANO - Il Lugano Basket comunica che è iniziata la vendita degli abbonamenti in vista della stagione 2019/2020.

Per l’acquisto di ogni abbonamento standard o sostenitore verrà devoluta la cifra di 50 franchi alla Fondazione Nuovo Fiore in Africa. Nata a Lugano nel 2011, questa Fondazione si occupa di promuovere e sostenere l’insegnamento di base nel continente africano, aiutando ogni giorno numerosi bambini nel loro percorso scolastico.

È quindi intenzione della Società sostenere e dare un prezioso supporto alla Fondazione, contando sull’aiuto dei tifosi.

«È veramente un onore per noi poter associare ancora una volta la nostra squadra Lugano Basket alla Fondazione Nuovo Fiore in Africa e consolidare così la nostra preziosa collaborazione - ha commentato il presidente della squadra, Alessandro Cedraschi - Invito tutti i nostri tifosi a sottoscrivere l’abbonamento, in vista della prossima stagione che è ormai alle porte, non solo per sostenere le tigri, ma anche per contribuire attivamente ai progetti della Fondazione».

Per sottoscrivere l’abbonamento mandare una e-mail a basketlugano@bluewin.ch o chiamare in sede.

La Società Lugano Basket ringrazia di cuore in anticipo tutti coloro che daranno il loro prezioso aiuto a questa causa.