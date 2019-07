Il cast del Galà dei Castelli si arricchisce di nuove stelle rossocrociate

BELLINZONA - Domenica 1o settembre 2019 allo Stadio Comunale sarà presente il meglio assoluto dell’atletica rossocrociata per quello che sarà l’ultimo appuntamento dei nostri atleti prima dei Campionati del Mondo di Doha. Oltre alle stelle già annunciate, inclusa la ticinese Ajla Del Ponte, fresca di medaglia d’argento alle Universiadi di Napoli sui 100m, al meeting internazionale ticinese parteciperà pure Salomé Kora, seconda svizzera più rapida della storia (11”13) e vincitrice, in compagnia proprio della Del Ponte, del titolo mondiale universitario con la staffetta 4x100.

Appena incoronati campioni europei under 23 a Gävle, in Svezia, hanno già confermato la loro presenza Jason Joseph, detentore del record svizzero sui 110m ostacoli, e Angelica Moser, già al quarto oro internazionale giovanile. Con il ritorno dei salti in verticale, oltre alla Moser, saranno impegnate per la prima volta a Bellinzona pure Nicole Büchler, miglior saltatrice con l’asta elvetica, e Salome Lang, la nuova promessa elvetica del salto in alto. Saranno inoltre a Bellinzona la medaglia di bronzo europea under 23 sui 400m ostacoli, ovvero la 19enne Yasmin Giger, e la 25enne Noemi Zbären, finalista mondiale sui 100m ostacoli.

Le prevendite per questo importante e imperdibile evento sono già aperte sul sito galadeicastelli.ch a prezzi scontati, incluso il vantaggioso UBS Athletics Family Package, ottenibile soltanto in prevendita e che offre l’entrata spalti a due adulti e ai loro figli, oltre a due buoni pasto e altrettanti per le bibite, al prezzo vantaggiosissimo di 30.- CHF. L’entrata per i giovani fino ai 18 anni è invece nuovamente gratuita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arcobaleno, Tilo e le FFS, è stato possibile introdurre uno sconto del 20% sui biglietti della comunità tariffale per recarsi all'evento con i mezzi pubblici (Ticino Event).

Keystone (archivio)