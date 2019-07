Ripreso Nole, Roger non muore mai: 6-7, 6-1, 6-7, 6-4

LONDRA (GBR) – Uno contro l'altro inseguendo l'ennesimo successo a Wimbledon, l'ennesimo trionfo in uno Slam. Insieme con Rafa Nadal, Roger Federer e Nole Djokovic hanno segnato l'ultimo ventennio (quasi) di tennis mondiale. E ora, per nulla sazi, stanno rincorrendo nuova gloria.

Nell'ultimo atto del Major londinese, il renano e il serbo si sono già incrociati. È successo nel 2014 e nel 2015 e in entrambi i casi – la prima volta in cinque set, la seconda in quattro – a sollevare il trofeo fu il campionissimo nativo di Belgrado. Forte di otto successi (in undici tentativi) sull'erba londinese, ciliegina sulla torta di una carriera stellare, il rossocrociato ha in ogni caso cominciato il confronto senza timore reverenziale.

QUARTO SET

Quattro game equilibrati e poi Federer ha innestato la marcia più alta. Break “netto” nel quinto game e nuovo servizio rubato nel settimo. Nole ha tentato di rialzare la testa, piazzando il suo primo break dell'incontro nell'ottavo gioco. Non gli è però bastato per evitare di cedere 4-6.

TERZO SET

Nessuna palla break e turni al servizio piuttosto agevoli hanno caratterizzato la prima parte di un set, il terzo, importantissimo nell'economia dell'incontro. Toccato con mano la pericolosità e l'ottimo stato di forma di Roger, Djokovic ha limitato al minimo i tentativi di “aggressione”, arrivando senza troppi pensieri al nono game. A quel punto però, ha rischiato parecchio quando si è trovato 30-40. Con tre punti filati ha tuttavia trovato il salvifico 5-5 e si è levato dagli impicci. Poi un nuovo gioco a testa per un nuovo tie-break. Ancora una volta, nel game supplementare, il migliore è stato il serbo il quale, sfruttati gli errori di Federer, ha chiuso 7-4, allungando nel punteggio e avvicinandosi al successo.

SECONDO SET

Per nulla abbattuto per il parziale sfuggito, Federer ha piazzato immediatamente un'accelerazione netta. Primo game del secondo set e break. Terzo game e... break. Tenuto il servizio, il basilese si è regalato un 4-0 nettissimo. A quel punto Djokovic ha un po' mollato la presa, riuscendo a mantenere un turno di battuta (1-4) ma poi arrendendosi allo strapotere del rivale, che ha chiuso i conti 6-1 in appena 25'.

PRIMO SET

Aggressivi e pimpanti, Federer e Djokovic hanno aggredito subito il match. I primi sussulti di una sfida equilibrata li ha regalati l'elvetico, che già nel quarto game ha avuto una palla break, non riuscendo a concretizzarla. Poi i due hanno - a volte con affanno - difeso il loro servizio, trascinandosi fino allo scontato tie-break. Lì quello che ha sentito meno la pressione è stato Nole il quale, pur finito sotto 3-5 (dopo essere stato avanti 3-1), è riuscito velocemente a riprendersi e a volare fino al 7-5 decisivo.

keystone-sda.ch/STF (Tim Ireland)