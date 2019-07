«Sono esausto, sono eccitato»

LONDRA (GBR) - «Sono esausto, è stata dura, Rafa ha giocato dei colpi incredibili», sono state queste le prime parole di Roger Federer al termine della sfida contro Nadal. Felice per la vittoria, il renano ha cercato di analizzare la partita e poi ha “guardato” alla finale di domenica contro Djokovic.

«Penso che il livello del match sia stato molto alto e che il pubblico si sia divertito. Le battaglie con Rafa sono sempre molto speciali. In alcuni casi ho servito bene ma la partita l'ho vinta aggiudicandomi alcuni punti importanti e sugli scambi lunghi. Sono riuscito a neutralizzare il gioco di Nadal e pure a interrompere la sua rimonta dopo che aveva vinto il secondo set. Nole ha giocato alla grande in semifinale con Bautista-Agut, ha giocato un torneo fenomenale. È il campione in carica e in queste due settimane ha dimostrato di essere molto solido. Non a caso è il numero uno al mondo. Spero di poterlo portare al limite per batterlo, ma sarà molto difficile. Come quelle contro Rafa, la partita contro Djokovic sarà speciale. Sono molto, molto eccitato».

keystone-sda.ch/ (ANDREW COULDRIDGE / POOL)