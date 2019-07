La salita è troppo dura: Greipel taglia il traguardo con la bici sulle spalle

LA PLANCHE DES BELLES (Francia) - André Greipel è sicuramente un ottimo sprinter, ma lo stesso non si può dire a proposito delle sue qualità di scalatore. In occasione della sesta tappa del Tour de France infatti - fra Mulhouse e La Planche des Belles - il ciclista tedesco si è dovuto arrendere alla salita finale.

Il 36enne - vincitore nella sua carriera di undici tappe alla Grande Boucle - non si è però lasciato andare e, dopo essersi fermato per recuperare le energie, ha deciso di tagliare il traguardo con la bicicletta sulle spalle. Alla fine Greipel ha accumulato un ritardo di 20 minuti e 54 secondi dal vincitore di giornata, il belga Dylan Teuns.

