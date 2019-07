Paura per John Daly: il morso di un ragno stava per ucciderlo

SAINT ANDREWS (GB) - Se l'è vista brutta il campione di golf statunitense John Daly. Il 53enne, vincitore di due competizioni Major - il campionato PGA nel 1991 e il British Open nel 1995 - ha infatti rischiato di morire dopo essere stato morso da un ragno eremita marrone (Loxosceles reclusa), noto per il veleno fortemente tossico che causa necrosi.

«La mia vita, capitolo 84'000: il più pazzo di tutti», ha postato il diretto interessato su "Twitter". «La settimana scorsa ero in Inghilterra e sono stato morso da un ragno senza rendermene conto. Venerdì la situazione è degenerata: respirazione bocca/bocca, massaggi cardiaci, mi hanno portato incosciente in ambulanza al pronto soccorso mentre ero in vacanza con la famiglia e mi sono trovato sul tavolo delle operazioni! Mi hanno tolto ciò che ha provocato una grave infezione nella zona addominale e sono stato curato per un inizio di setticemia, tutto questo a causa di un ragno eremita marrone (...)».

My life chapter 84k: Craziest event! Was in England last wk & incurred a spider bite, not really knowing (cont) https://t.co/f0eBAhpuvP — John Daly (@PGA_JohnDaly) July 7, 2019





keystone-sda.ch/ (Andres Kudacki)