King Roger, 100esimo ruggito a Wimbledon: in semi c'è l'ostacolo Nadal!

WIMBLEDON (GBR) - Non è stata una passeggiata, ma Roger Federer - con una prestazione in crescendo - ha centrato la sua 100esima vittoria a Wimbledon. Opposto nei quarti di finale al giapponese Kei Nishikori (Atp 7), King Roger si è imposto in rimonta 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 strappando il pass per le semifinali del Major londinese.

Persa la prima frazione complice una difficile entrata in materia - servizio perso alla prima occasione col nipponico che ha poi condotto le danze con autorità fino al decisivo 6-4 -, RogerOne ha cambiato marcia nella seconda. Più incisivo e ispirato, il renano ha dominato il rivale strappandogli la battuta nel secondo (2-0) e nel sesto gioco. Volato in un batter d'occhio fin sul 5-1, Federer ha poi chiuso agevolmente i conti al servizio rimettendo il match in equilibrio.

Più combattuta la terza frazione, con Nishikori che ha saputo opporsi con maggior efficacia alle accelerazioni del basilese. Nel settimo game King Roger ha però messo alle strette il rivale, che dopo aver salvato tre break-point ha dovuto cedere (4-3). Avanti di un break e solidissimo al servizio, RogerOne si è poi preso il terzo set senza affanni (6-4).

Sempre più in difficoltà nell'arginare un Federer ormai in totale fiducia, Nishikori ha lottato anche nella quarta frazione, ma si è infine dovuto inchinare alla verve del renano. Il break decisivo, piazzato nel nono game, ha permesso a King Roger di volare sul 5-4 e chiudere poi i conti al servizio sfruttando il primo match point.

Federer, nel penultimo atto dello Slam londinese (già conquistato 8 volte), se la vedrà con l'amico ed eterno rivale Rafa Nadal, che da parte sua ha piegato in tre set il bombardiere statunitense Sam Querrey. 7-5, 6-2, 6-2 il risultato in favore del mancino di Manacor, che venerdì battaglierà con King Roger per la 40esima volta in carriera (l'ultimo recentissimo incrocio nella semifinale del Roland Garros).

Oltre a Roger e Rafa, nel pomeriggio hanno potuto gioire anche Novak Djokovic e Roberto Bautista-Agut. Nole ha travolto Goffin 6-4, 6-0, 6-2, mentre lo spagnolo si è imposto in 4 set su Guido Pella (7-5, 6-4, 3-6, 6-3).

keystone-sda.ch/STF (Tim Ireland)