Per Roger sembra tutto facile, ma non deve pensare a Nadal

LONDRA (GBR) - Uno ha vinto a Wimbledon otto volte. L'altro ha come miglior risultato i quarti di finale. Basta questo per “spiegare” cosa sarà il match Federer-Nishikori.

L'incrocio tra il renano e il giapponese pare sbilanciatissimo. In favore del primo ovviamente. Questo perché, suo malgrado, il nipponico sembra tutto fuorché un rullo compressore.

Più che promettente a inizio carriera, il 29enne di Matsue non ha infatti mai raggiunto quei picchi che tutti gli pronosticavano. È diventato un ottimo tennista - è numero 7 al mondo -, non si è però mai trasformato in un campione. Non ha vinto Slam, non ha vinto Masters 1000... ha avuto degli acuti certo; l'Olimpo lo ha tuttavia sempre guardato da lontano.

Il suo problema è che, per sgambettare Federer, essere un buon mestierante non basta. Il rossocrociato non è imbattibile, questo deve essere chiaro; se riesce a esprimersi ai suoi livelli, diventa però intrattabile per tutti tranne che per un paio di altri fenomeni.

Un pomeriggio nerissimo del rivale, su questo deve quindi puntare Nishikori - che di suo dovrà firmare la prestazione perfetta - per pensare di andare all'attacco delle semifinali. Una giornata solo modesta di Roger o qualsiasi altra combinazione non lasceranno scampo a un atleta molto solido ma che, penalizzato da un fisico non imponente (e di conseguenza da un servizio non terrificante), sembra destinato a una carriera da comparsa. Di gran lusso, per carità, ma pur sempre lontano dalle luci dei riflettori.

Detto ciò, può Federer preoccuparsi per l'incrocio? Deve farlo. Non deve commettere l'errore di guardare già alla (possibile) tremenda prova di venerdì, alla sfida a Rafa Nadal (che oggi si batterà con Sam Querrey). Affrontare i quarti pensando alle semifinali è proprio uno di quegli errori che può rendere nerissima la tua giornata.

keystone-sda.ch/STF (NIC BOTHMA)