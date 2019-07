Federer incanta e vola ai quarti: Berrettini divorato in 1h14'!

WIMBLEDON (GBR) - Vincente ma non impeccabile nei primi tre turni, dove aveva superato nell'ordine Harris, Clarke e Pouille, Roger Federer ha decisamente alzato il suo livello nel match degli ottavi di finale di Wimbledon. Semplicemente intrattabile e in controllo della sfida dal primo all'ultimo scambio, il fuoriclasse renano ha divorato Matteo Berrettini (Atp 20) in 1h14'. 6-1, 6-2, 6-2 il risultato finale, con RogerOne che vola tra gli applausi ai quarti di finale dell'amato Slam londinese.

Preciso e ispirato, King Roger ha iniziato il confronto nel migliore dei modi, trovando un break già nel quarto gioco (3-1). Volato rapidamente sul 5-1 grazie ad un altro break, l'elvetico ha poi chiuso i conti al servizio prendendosi la prima frazione in soli 17 minuti!

Chirurgico anche nel secondo parziale, Federer ha continuato a brillare e non ha lasciato scampo al rivale, costretto a cedere due volte la battuta (terzo e settimo gioco) prima di inchinarsi sul 6-2.

L'inerzia della sfida non è cambiata nemmeno nel terzo set, col Maestro che ha subito preso per la gola Berrettini, "brekkato" due volte e ritrovatosi sotto 4-0 in un batter d'occhio. Portatosi comodamente sul 5-2, Federer ha poi chiuso i conti al servizio sfruttando il primo match point (6-2).

Nei quarti di finale King Roger se la vedrà col giapponese Kei Nishikori, che da parte sua ha superato 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 il kazako Kukushkin.

Tutto facile anche per Rafa Nadal, che nel pomeriggio si è sbarazzato di Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2. Nel prossimo turno in mancino di Manacor - possibile avversario di Federer in semifinale - sfiderà lo statunitense Sam Querrey, capace di superare in 4 set il connazionale Tennys Sandgren.

Avanti in scioltezza anche Novak Djokovic, che da parte sua ha piegato 6-3, 6-2, 6-3 il francese Humbert. Nei quarti Nole si misurerà con Goffin, vittorioso in 4 set su Verdasco.

