Rosé e relax in piscina: Stan si consola dopo Wimbledon

LOSANNA - Dopo l'eliminazione prematura dal torneo di Wimbledon, Stanislas Wawrinka ha deciso di approfittare il più possibile di questa calda estate. Sole, relax e una bottiglia di rosé: il tennista vodese ha voluto condividere sui social network questi momenti.

Nella prima foto pubblicata lo si può vedere a bordo piscina dove impugna due grandi pistole ad acqua e cerca un avversario da sfidare in un duello. «Scrivete il nome di qualcuno contro cui dovrei combattere», ha lanciato su Twitter il 34enne con lo scopo di incuriosire i suoi "followers". Nella seconda immagine il vodese assapora invece una bottiglia di rosé aspettando le risposte da parte degli internauti.

Di tanto in tanto anche gli sportivi necessitano evifentemente di lasciarsi andare un pochino...

Tag who you think I should battle... I’ll wait for your comments with some Rosé !! 🤔💦🔫💦🎯🧸🍾🤦🏻‍♂️ #iwillbehereforawhile #OffTimeActivities #takemeon #ichallengeyou #iamstillachildatheart #kidswillbekids #summertime pic.twitter.com/XLhyxxCxgT