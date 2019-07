Gebrhiwet ma che fai? Pensa di aver vinto ma manca un giro... Kejelcha ringrazia

LOSANNA - L'etiope Hagos Gebrhiwet ha commesso un grosso errore di valutazione durante la 5'000m di Athletissima che ha avuto luogo a Losanna.

Come si può vedere dal video in allegato, in occasione del penultimo giro l'africano ha superato la linea del traguardo e - convinto di aver vinto - ha alzato i pugni al cielo in segno di vittoria.

Il netto vantaggio che aveva accumulato non è bastato al 25enne per riprendere il ritmo e per vincere la corsa. Il suo connazionale Yomif Kejelcha ne ha approfittato alla perfezione per imporsi, mentre Gebrhiwet si è piazzato decimo.