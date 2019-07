Harden ma che fai? Contromano a Shanghai: multato

SHANGHAI (Cina) - Lo scorso fine settimana il campione di NBA - James Harden - era presente in Cina per un'operazione promozionale. Il 29enne è molto popolare nel paese asiatico, ma non abbastanza per evitare una multa per aver guidato lo scooter contromano.

Alcune fotografie diffuse su Internet mostrano infatti che Harden - vestito con una T-Shirt e pantaloncini neri - è stato fermato da un agente di polizia, mentre era in sella a un piccolo scooter elettrico rosso.

«Vorrei scusarmi per avere infranto le regole della strada durante il mio giro in scooter», ha scritto proprio il cestista statunitense su "Weibo". «Non sono stato evidentemente un buon esempio, ma stavo solo cercando di approfittare della città il più possibile. Grazie della vostra comprensione e la prossima volta cercherò di rispettare le regole».

Il giocatore ha anche precisato di aver pagato la multa per la sua infrazione.