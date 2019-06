Hockey, concerti, invasioni di campo e... Merzlikins: a Paradiso ci si diverte

PARADISO - I Paradiso Tigers militano nel campionato di Prima Lega di Inline Skater e a cinque turni dal termine la squadra occupa la quinta posizione in classifica con 19 punti, soltanto quattro lunghezze in meno della capolista Zofingen Black Panthers (23).

Ai playoff si qualificano le prime quattro, per questo motivo i Tigers dovranno sfruttare al meglio le ultime partite per recuperare qualche posizione e per provare a giocarsi di conseguenza la promozione in LNB. «È un campionato competitivo e il livello di gioco si alza anno dopo anno», è intervenuto il portiere della squadra, nonché promotore degli eventi Livio Rimoldi. «Siamo ovviamente carichi e vogliamo i playoff. La classifica è molto corta e abbiamo quindi la concreta possibilità di centrare questo obiettivo».

La particolarità dei Paradiso Tigers è che durante le partite casalinghe, la società intrattiene gli spettatori con degli eventi combinati ai match. Oltre a mantenere la griglia accesa per tutta la sera, il divertimento è infatti all'ordine del giorno con diversi spettacoli e concerti "live"... «Nel nostro sport il pubblico scarseggia e così - da due anni a questa parte - abbiamo deciso di combinare le nostre partite di campionato con degli eventi alternativi, dove cerchiamo di proporre un tema o un argomento da unire alla manifestazione. Considerando che due anni fa avevamo soltanto una decina di spettatori al seguito, devo dire che sta funzionando: adesso arriviamo anche a superare le trecento unità».

Quali eventi avete proposto fino adesso? «Venerdì scorso abbiamo proposto la serata "Ladies Night", con drink offerti alle donne e con spettacoli annessi dedicati a loro. In quella circostanza è stato organizzato un siparietto in cui una ragazza in costume da bagno ha invaso la pista di skater a partita in corso (vedi video in allegato, ndr), esattamente come aveva fatto Kinsey Wolanski durante la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham. È stato un diversivo simpatico, il pubblico ha apprezzato e in campo abbiamo indossato le magliette rosa, proprio per celebrare le donne della serata. La volta prima abbiamo invece optato per una festa dedicata alle famiglie dove delle "babysitter" si occupavano dei bambini, che a loro volta avevano la possibilità di giocare in un castello gonfiabile installato per l'occasione. In questo modo i genitori hanno potuto distrarsi e guardare la partita in tutta tranquillità. Oltre a questo abbiamo finora organizzato giornate a base di schiuma-party e pole-dance oppure concerti di ogni tipo con i vari gruppi che hanno suonato durante le pause».

I Tigers disputeranno ancora cinque incontri di campionato, quattro trasferte e un match casalingo il prossimo 15 settembre contro l'Oensingen Roadrunners. «Stiamo organizzando un grande evento, anche perché in caso di mancata qualificazione ai playoff, sarebbe l'ultima gara stagionale. L'idea è quella di proporre una raclette e un grande Contest di skateboard in concomitanza con la sfida, dove ci piacerebbe coinvolgere qualche personaggio di questo mondo molto attivo in Ticino».

Non dev'essere assolutamente semplice organizzare queste giornate... «Siamo un gruppo davvero unito e c'è un grande spirito di collaborazione. Ognuno in squadra si impegna moltissimo nell'organizzazione degli eventi e nell'installazione delle infrastrutture. Questo ha creato molta empatia da parte degli sponsor i quali si rendono conto del grande lavoro che svolgiamo e ci sostengono in maniera quasi inaspettata. Oltre a questo, grazie a questi eventi, il consiglio comunale di Paradiso ci supporta notevolmente e ha recentemente stanziato il credito per il rifacimento del campo. Dal 2020 avremo inoltre anche la possibilità di riproporre il settore giovanile».

E in squadra avete l'onore di poter contare su un aiuto esterno di tutto rispetto, che proviene direttamente dalla NHL: Elvis Merzlikins. «Nelle ultime due partite ci ha dato una mano in qualità di attaccante, mettendo a referto quattro reti e due assist. Quando era un bambino giocava nel nostro settore giovanile e in estate - tempo permettendo - ci tiene ogni tanto a fare visita ai suoi vecchi amici. È un campione anche a giocare a skater ed è una persona davvero umile».

La classifica di Prima Lega, Gruppo B: Zofingen Black Panthers 23 punti; Sayaluca Cadempino Lugano II e Fight Pigs Gersau 22; Down Shakers Oberbipp 20; Paradiso Tigers 19; Oensingen Roadrunners 18; Grenchen 17; Rossemaison III, Bienne Seelanders II e Capolago Flyyers 15.