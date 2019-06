Federer testa di serie numero 2? Nadal non ci sta

WIMBLEDON (GB) - Rafael Nadal (Atp 2) ha criticato la scelta delle teste di serie del torneo di Wimbledon, che favorisce i risultati ottenuti sull'erba senza rispettare lo statuto della classifica Atp. Di conseguenza il maiorchino sarà dunque designato come testa di serie numero tre dello slam britannico dietro a Novak Djokovic (Atp 1) e Roger Federer (Atp 3), che ha appena conquistato il torneo di Halle.

«Lo slam britannico, a differenza degli altri grandi tornei, non rispetta lo statuto riguardante i risultati ottenuti su tutte le superfici di ogni tennista e questo li porta ad avere dei sorteggi più complicati», ha analizzato lo spagnolo a "Movistar". «L'unica cosa positiva in questo contesto è che un comportamento del genere appartenga soltanto al torneo di Wimbledon. Sorteggio sfavorevole? Testa di serie numero 2 o 3 non cambia molto, dovrò in ogni caso giocare il mio miglior tennis per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato».

Da segnalare che nella sua carriera Nadal ha conquistato 18 titoli del Grande Slam, fra cui due volte Wimbledon (2008 e 2010).