King Roger X: splendido trionfo ad Halle!

HALLE (Germania) - Roger Federer, per la decima volta in carriera, ha conquistato il torneo ATP 500 sull'amata erba di Halle. Alla sua 13esima finale nella cittadina tedesca, il fuoriclasse renano non ha lasciato scampo al belga David Goffin (Atp 33), "in partita" solo nel primo set e costretto ad arrendersi per 7-6(2), 6-1 in 1h23'.

Per RogerOne, che nella passata edizione era stato sconfitto nell'atto conclusivo da Borna Coric, si tratta anche del 102esimo titolo della sua sensazionale ed inimitabile carriera.

Intensa e combattuta, con Goffin capace di mettere in seria difficoltà Federer (3 palle break cancellate nel quinto gioco), la prima frazione è scivolata via in equilibrio fino al tie-break. A quel punto il "Maestro", letale nel momento decisivo, è volato rapidamente fin sul 5-1 (due mini-break) prima di chiudere i conti sul 7-2.

Perso il primo set nonostante un ottimo livello di gioco, Goffin ha incassato il colpo, ha vacillato e subìto un break d'entrata nella seconda frazione. Ormai in totale fiducia e in controllo della sfida, King Roger ha preso per la gola il rivale, strappandogli altre due volte la battuta e chiudendo con netto 6-1 (break anche nel quinto e settimo gioco).

KEYSTONE/EPA (FOCKE STRANGMANN)