Federer vola in semifinale: continua la caccia al decimo sigillo

HALLE (Germania) - Non è stata una passeggiata, ma Roger Federer ce l'ha fatta. Il fuoriclasse renano, a caccia del decimo titolo sull'amata erba di Halle (il 102esimo in carriera), si è qualificato per le semifinali grazie al successo in tre set sullo spagnolo Roberto Bautista-Agut, Atp 20 piegato 6-3, 4-6, 6-4 in 1h54'.

Dopo aver iniziato la sfida in maniera eccellente - break d'entrata e primo set vinto 6-3 con estrema autorità -, nella seconda frazione King Roger è calato e ha commesso qualche errore di troppo. Piuttosto discontinuo, RogerOne ha subito la reazione dello spagnolo, che ha piazzato il break decisivo nel terzo game (1-2), prima di allungare alla battuta e chiudere con lucidità sul 6-4.

Intensa e combattuta, la terza e decisiva frazione è scivolata via in equilibrio fino al decimo gioco, quando Federer - che serviva per primo e conduceva 5-4 - ha piazzato la zampata decisiva strappando la battuta al rivale. Sin qui quasi impeccabile, Bautista-Agut ha infatti vacillato e, complici tre errori filati, ha perso servizio e partita (6-4).

Domani, nel penultimo atto del torneo tedesco, King Roger (Atp 3) se la vedrà con Pierre-Hugues Herbert (Atp 43). Il francese, nei quarti, ha beneficiato del ritiro di Borna Coric (il croato aveva perso 7-5 la prima frazione).

KEYSTONE/EPA (FOCKE STRANGMANN)