Wawrinka fa e disfà: sconfitta dolorosa al Queen's

LONDRA (GBR) - Pomeriggio amaro per Stan Wawrinka, che negli ottavi di finale del torneo del Queen's è stato battuto 6-3, 5-7, (2)6-7 dal 37enne francese Nicolas Mahut.

Perfetto - o quasi - nella prima ora di gioco, nella quale al servizio è stato sempre preciso (zero palle break concesse), il vodese ha cominciato a complicarsi la vita a fine secondo set. Lì, dopo aver comodamente controllato fino al 5-5, si è infatti fatto sorprendere dal rivale, che in un attimo ha sprintato fino al 7-5. Perse certezze, Stan ha vissuto un terzo parziale altalenante, nel quale prima ha rischiato di cedere la battuta (nel secondo game) e poi ha invece allungato (nel settimo). Tutto fatto? Per niente. Volato sul 5-3, il rossocrociato è nuovamente inciampato, permettendo al non certo irresistibile Mahut di rientrare e di rifugiarsi in un tie-break poi dominato. A Wawrinka è rimasto il rammarico, al francese è invece andata la promozione: nei quarti sfiderà il connazionale Gilles Simon.

KEYSTONE/AP (Frank Augstein)