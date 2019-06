Comanda Michael Fora

LUGANO - Grande successo e coinvolgimento del pubblico per il concorso “Miglior Sportivo Ticinese 2019”. Ad un mese dall’apertura del voto sono stati espressi oltre 4'400 voti tramite il sito www.aiutosport.ch.

Attualmente a concorrere per il prestigioso riconoscimento vi sono 34 sportivi (19 sportivi d’élite e 15 giovani speranze) ma ulteriori atleti meritevoli possono essere ancora candidati entro il 30 giugno tramite info@aiutosport.ch.

Informazioni, sportivi in gara, voto e classifiche aggiornate: www.aiutosport.ch

Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno” è promosso da Aiuto Sport Ticino ed è sostenuto dallo sponsor principale ESL Soggiorni Linguistici, dal co-sponsor Farma Industria Ticino e con la collaborazione di Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, inclusione andicap ticino, Panathlon Club Lugano e Starti prevenzione e sport.

Dopo il primo mese di voto si stanno già delineando le prime preferenze del pubblico. A guidare la classifica vi è il difensore dell’HCAP e della nazionale rossocrociata di hockey Michael Fora, seguito dall’atleta Ajla Del Ponte (già vincitrice dell’edizione 2016 e 2017) e dall’atleta della nazionale paralimpica svizzera di sci alpino Murat Pelit. Elena Roos, la vincitrice della scorsa edizione, attualmente si trova in sesta posizione. Tra i giovani speranze in testa vi è la giovane promessa dello sci alpino Simone Santoro, seguito dal talentuoso ginnasta Timothy Rossetti e dall’atleta Emma Piffaretti, che di recente ha stabilito il nuovo record nazionale U18 e U20 nel salto in lungo. Per votare gli sportivi in gara occorre andare sul sito www.aiutosport.ch e scegliere, cliccando, gli sportivi più meritevoli. Sono previsti tre periodi di voto (il primo terminerà il 15 luglio), nel quale ogni persona può votare al massimo una volta. Eventuali raddoppi non sono registrati dal sistema elettronico. Oltre al voto del pubblico, che nel computo finale ha un peso del 50%, un altro 50% è a disposizione di una giuria neutrale.

Candidature aperte fino al 30 giugno!

Le liste di voto attuali non sono ancora complete ed è possibile segnalare ulteriori sportivi meritevoli per un eventuale inserimento inviando entro il 30 giugno una email a info@aiutosport.ch indicando il nome, cognome, disciplina, anno di nascita e i risultati più rilevanti degli ultimi mesi dello sportivo. Il regolamento prevede un livello minimo di accettazione per la candidatura: lo sportivo deve rientrare tra i primi tre atleti della propria categoria e disciplina a livello nazionale o, per gli sport di squadra, l’appartenenza alla squadra nazionale.

La classifica provvisoria del 14 giugno 2019

Categoria élite: 1. Michael Fora (hockey), 2. Ajla Del Ponte (atletica), 3. Murat Pelit (sport andicap), 4. Filippo Colombo (montain bike), 5. Nicole Bullo (hockey), 6. Elena Roos (corsa d’orientamento), 7. Elena Pezzati (corsa d’orientamento), 8. Ilaria Käslin (ginnastica artistica), 9. Luca Bernaschina (atletica), 10. Roberto Delorenzi (corsa in montagna) - 19 sportivi in gara

Categoria giovani speranze: 1. Simone Santoro (sci alpino), 2. Timothy Rossetti (ginnastica artistica), 3. Emma Piffaretti (atletica), 4. Elisa Bertozzi (corsa d’orientamento), 5. Alessia Pagnamenta (ginnastica artistica), 6. Sasha Caterina (triathlon), 7. Noé Ponti (nuoto), 8. Olivia Negrinotti (canottaggio), 9. Sharon Marcoli (nuoto), 10. Jason Solari (tiro) – 15 sportivi in gara

Ti-Press (foto d'archivio)