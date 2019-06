Froome, che botta: quattro ore di operazione e due giorni di terapia intensiva

SAINT-ÉTIENNE (Francia) - L'infortunio patito al Giro del Delfinato, la frattura esposta del femore per una caduta mentre era in ricognizione prima della crono, non è stato superato con semplicità da Chris Froome. Portato in ospedale a Saint-Étienne, il campione britannico ha infatti dovuto subire un intervento di ben quattro ore e rimarrà in terapia intensiva per almeno due giorni.

Novità sull'operazione subita dal 34enne sono state date da Rémi Philippot, primario della struttura francese: “L’operazione è durata circa quattro ore ed è andata molto bene. Il corridore per due giorni necessiterà di una sorveglianza ravvicinata, poi verrà trasferito in un reparto normale. È caduto mentre viaggiava a 50 km/h e aveva protezioni limitate. Le sue ferite hanno in ogni caso coinvolto solo il sistema motorio e non la testa. Con un decorso normale, potrà tornare in bici tra sei mesi”.

KEYSTONE/AP (Laurent Rebours)