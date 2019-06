A Bellinzona c'è già il "sì" dei migliori svizzeri

BELLINZONA - Dopo un'edizione 2018 del Galà dei Castelli ricca di emozioni, soddisfazioni e splendidi risultati in ogni ambito (dai 6000 spettatori al 4x100m più veloce dell’anno, dalla presenza di 3 campioni del mondo in carica e 92 medaglie internazionali, alla 28esima posizione nella classifica mondiale dei meeting), il comitato d’organizzazione della più importante manifestazione ricorrente di tutto il Ticino è già nel pieno dei preparativi per la nona edizione.

L’atteso appuntamento è in programma il primo settembre 2019 e mira come sempre a consolidare quanto fatto negli anni passati e a crescere ulteriormente promuovendo l’atletica leggera sia a livello élite, sia tra i giovani. Oltre alla scelta di programmare il meeting nel tardo pomeriggio dell’ultima domenica delle vacanze scolastiche, la grossa novità sarà la nuova struttura dello Stadio Comunale di Bellinzona, in particolare con la nuova pista che mette a disposizione un rettilineo di otto corsie, dando spazio a lotte ancor più appassionanti nelle prove di sprint, l’aumento dell’ampiezza dei raggi delle curve e la posa di una nuova tribuna (vicino alla partenza dei 200m).

Grazie a questo aggiornamento il Galà è finalmente in grado di offrire nuovamente le competizioni dei cosiddetti salti in verticale e, di conseguenza, nel programma ci saranno sia il salto in alto sia il salto con l’asta (femminili). Altra disciplina che verrà riproposta al Comunale dopo qualche anno di assenza è il getto del peso, in questo caso al maschile. A completare il programma, che offrirà una disciplina in più, ci saranno 100m piani, 110m ostacoli, 400m piani*, 400m ostacoli e 1500m* tra gli uomini, mentre in campo femminile 100m piani, 100m ostacoli, 400m ostacoli*, 800m* e 3000m* (con l’asterisco si indicano le novità rispetto alla scorsa edizione).

La collocazione a meno di un mese dai Campionati del Mondo, in programma dal 28 settembre al 6 ottobre prossimi a Doha, in Qatar, farà sì che il Galà dei Castelli sarà l’ultimo appuntamento in Svizzera per i migliori atleti rossocrociati, che faranno dunque ritorno a Bellinzona per ricevere dunque l’ultima, fondamentale, carica di sostegno davanti al fantastico pubblico dello Stadio Comunale, che ogni anno entusiasma i beniamini di casa.

In questo senso hanno già sin d’ora confermato la loro presenza Lea Sprunger (campionessa europea in carica 400m ostacoli all’aperto e 400m piani indoor), Mujinga Kambundji (bronzo mondiale in carica sui 60m indoor), Fabienne Schlumpf (duplice vice campionessa europea in carica sui 3000m siepi e nel cross), Kariem Hussein (campione europeo 2014 sui 400m ostacoli), Selina Büchel (duplice campionessa europea, nel 2015 e 2017, sugli 800m indoor) e la miglior velocista ticinese di tutti i tempi, ovvero Ajla Del Ponte (finalista agli europei indoor 2019 sui 60m e alle olimpiadi 2016, ai mondiali 2017 e agli europei 2018 con la staffetta 4x100 svizzera).

Grazie alla generosità e all'attenzione del Main Sponsor UBS, dei Platinum Sponsor Gaz Energie, Helsana e WALO, e dei Gold Sponsor Amag, Brico, Chicco D'Oro e Sanitas Troesch, il Galà, recentemente entrato nel circuito Classic della European Athletics, è convinto di poter proporre nuovamente uno spettacolo imperdibile, che non può prescindere però nemmeno dall'incessante ed encomiabile impegno dei 190 collaboratori volontari.

Anche per la sua nona edizione il Galà dei Castelli proseguirà il proprio partenariato con Inclusione Andicap Ticino e Special Olympics, offrendo la possibilità a 10 sportivi diversamente abili di cimentarsi sulla distanza degli 80m davanti al pubblico delle grandi occasioni. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arcobaleno, Tilo e le FFS, è stato possibile introdurre uno sconto del 20% sui biglietti della comunità tariffale per recarsi all'evento con i mezzi pubblici (Ticino Event).

Le prevendite per questo importante e imperdibile evento sono già aperte: i biglietti sono acquistabili, a prezzo di favore, fino al 26 agosto sul sito biglietteria.ch (15.- CHF per gli spalti e 30.- CHF per la tribuna spalti) oppure, per i posti in tribuna principale, sul sito galadeicastelli.ch o presso la Cartoleria Elia Colombi SA di Bellinzona (75.- CHF). A disposizione, dopo il grande successo dello scorso anno, pure il Pacchetto famiglia UBS, ottenibile soltanto in prevendita e che offre l’entrata spalti a due adulti e ai loro figli, oltre a due buoni pasto e altrettanti per le bibite, al prezzo vantaggiosissimo di 30.- CHF. L’entrata per i giovani fino ai 18 anni è invece nuovamente gratuita.