Zinchenko ci prova... e la giornalista apprezza

LVIV (Ucraina) – Il primo è stato Iker Casillas, che per festeggiare il successo al Mondiale baciò in diretta Sara Carbonero. Dopo quell'episodio, altri sportivi hanno “approfittato” dell'intervistatrice di turno per esternare la loro gioia.

L'ultimo della lista è stato l'ucraino Oleksandr Zinchenko il quale, dopo che con i suoi ha asfaltato la Serbia in un match valevole per le qualificazioni all'Europeo 2020, nel post-partita si è lasciato andare. Il 22enne centrocampista del City ci ha “provato” con Vlada Sedan, che ha accolto l'inconsulto gesto con un sorriso. Di circostanza? Probabilmente no, vista l'amicizia - per così dire - di lunga data con il calciatore.