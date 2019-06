«Ottimo torneo, ma non so se tornerò a Parigi»

PARIGI (Francia) - Dopo un ottimo Roland Garros Roger Federer nulla ha potuto di fronte alla potenza di Rafael Nadal, vero re della terra battuta.

«Cosa posso dire del match? Ho avuto le mie occasioni, sia nel primo che nel secondo set, ma non ho rimpianti per non averle sfruttate - le parole del basilese - Nel primo set c'era un gran vento e l'adattamento a queste condizioni non era di certo semplice. In generale comunque è stato un ottimo torneo per me. Se tornerò l'anno prossimo? Come per tutti gli altri tornei, non lo so».

Dall'altra parte Rafael Nadal, a caccia del 12esimo successo a Parigi, non può che essere soddisfatto per quanto mostrato oggi... «È fantastico essere di nuovo in finale, dopo un inizio di stagione sulla terra non facile. Ciò che mi rallegra è l'aver ritrovato questo livello dopo alcune settimane difficili. Quella con Federer è una grande rivalità. Entrambi, con il passare degli anni, abbiamo variato il modo di giocare. Durante la sfida non ho certo pensato che potesse essere l'ultima volta contro Federer. Può essere sempre l'ultima volta, gli anni passano per entrambi».

KEYSTONE/AP (Pavel Golovkin)