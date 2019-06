Il Tour de Suisse arriva sul Passo del San Gottardo

AIROLO - Venerdì 21 giugno è previsto uno spettacolare arrivo in salita dopo aver scalato la mitica e affascinante strada della Tremola. Airolo si appresta ad essere nuovamente protagonista del Tour de Suisse dopo aver ospitato una partenza nel 2011.

Il Ticino è terra di ciclismo. Lo dimostrano le numerose tappe organizzate a Sud delle Alpi negli ultimi anni. La valle Leventina il Tour lo conosce molto bene: dal villaggio di Ambrì che in zona aerodromo ha ospitato la gara a tappe in più occasioni, Airolo con una partenza, Giornico con l’arrivo del 700mo nel 1991, il Gottardo pure già protagonista e come non dimenticare anche l’arrivo in salita a Carì.

Anche InfrontRingier, società organizzatrice del Tour de Suisse, è dunque sicuramente lieta che il Ticino sia sempre in sella. Per il Comitato d’organizzazione e tutti gli attori coinvolti si tratta di un’occasione particolare ed unica per presentare la Leventina e la Regione del Gottardo attraverso un palcoscenico internazionale. Ospitando un arrivo di tappa del genere con un panorama di assoluta bellezza ci si attende un pubblico superiore alle 5 mila persone.

La diretta televisiva inizierà a Giornico e da questo momento la valle Leventina sarà in vetrina: dai monumenti storici di Giornico, ai tornanti della Biaschina con le gallerie elicoidali, la cascata della Piumogna, la Gola del Piottino, la Regione del Ritom, per concludere con la salita lungo la strada della Tremola. Il più lungo monumento viario della Svizzera, immagine simbolo del Grand Tour of Switzerland, che con la suggestiva serpentina di ciottoli lunga 4 chilometri e i suoi ventiquattro tornanti unisce Airolo al Passo del San Gottardo. Quindi uno spot promozionale del territorio di un grandissimo valore.

Villaggio ed eventi

Il villaggio del Tour de Suisse sarà ubicato in zona arrivo direttamente sul Passo con i vari stand legati al mondo della bicicletta e non, con offerte gastronomiche e vari eventi collaterali proposti. Tra questi da non perdere l’esibizione del Biketrial Team di Pascal Benaglia che con le sue evoluzioni incanterà i presenti. Venite sul San Gottardo con il trasporto pubblico Tutti gli appassionati di ciclismo e non che non vorranno mancare a questo grande appuntamento sono invitati ad utilizzare il trasporto pubblico vista la limitata possibilità di parcheggio in zona traguardo. Per l’occasione è stato organizzato un bus navetta gratuito per tutti, che sarà in funzione delle 13.00 fino alle 20.00 con partenza dalla stazione FFS di Airolo, e fermate al parcheggio delle funivie di Airolo, al Motto Bartola per poi portare gli spettatori in zona arrivo.

Viabilità limitata

Durante l’evento vi saranno da prevedere delle limitazioni all’accesso e alla viabilità. Alcune strade saranno chiuse al traffico in momenti diversi tra le 14.00 e le 17.30. Gli utenti sono quindi invitati a voler usufruire dei percorsi alternativi attenendosi agli ordini di polizia come pure alle segnalazioni del personale presente.

Ringraziamenti

Un ringraziamento doveroso da parte del Comitato d’Organizzazione a tutti coloro che contribuiranno lo svolgimento di questa importante manifestazione. Quindi un grande grazie al Comune di Airolo, a tutti gli sponsor, ai partner dell’evento e ai numerosi collaboratori e volontari che saranno attivi durante il fine settimana del Tour.

TiPress