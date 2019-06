Troppo Nadal, ma Federer esce a testa alta dal Roland Garros

PARIGI (Francia) - Il brillante cammino di Roger Federer al Roland Garros si è interrotto al cospetto del re della terra rossa, quel Rafael Nadal a caccia del 18esimo slam personale (il 12esimo nella capitale francese).

Il renano ci ha provato, ma nulla ha potuto di fronte alla forza dello spagnolo al quale sono bastati tre set per aver ragione di King Roger: la sfida con vista sulla finale del torneo si è chiusa sul 6-3, 6-4, 6-2 dopo 2h27' di gioco.

Il primo set - condizionato dal forte vento - è andato al maiorchino. Subìto il break in entrata, il rossocrociato ha trovato la reazione nel quinto game senza però riuscire a confermarsi nel suo turno di battuta seguente.

Il basilese non si è scomposto, riuscendo a rubare il servizio a Nadal in apertura di seconda frazione. Ma come in precedenza il mancino di Manacor ha immediatamente centrato il contro-break, ristabilendo l'equilibrio. Rafa ha poi trovato l'allungo decisivo sul 4-4, andandosi così a prendersi il secondo set.

Nella terza frazione l'iberico ha infine fatto ciò che ha voluto e - con altri due break - ha chiuso l'incontro. Per conoscere il nome del suo prossimo avversario Nadal dovrà attendere l'esito dell'altra semifinale: Djokovic-Thiem.

Viste le premesse della vigilia, si può comunque ampiamente affermare che Roger Federer lasci Parigi a testa altissima. In pochi, infatti, erano pronti a scommettere in un cammino simile. Ed invece Roger, dall'alto della sua classe cristallina, ha avuto la conferma che - anche sulla terra battuta - è ancora in grado di mettere in difficoltà i big del circuito.

