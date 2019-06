Federer & Nadal: scatta il 39esimo scontro diretto

PARIGI (Francia) - Nella giornata odierna avrà luogo il big match fra Roger Federer (Atp 3) e Rafael Nadal (Atp 2).

La prima semifinale del Roland Garros (ore 12.50) promette dunque spettacolo. Si tratta del 39esimo scontro diretto nel circuito fra i due campioni ed è lo spagnolo a condurre con 23 affermazioni a 15. Da segnalare che nei cinque precedenti sulla terra rossa dello slam francese si è sempre imposto Nadal, l'ultima volta al penultimo atto nel 2011. Non sarà quindi semplice per King Roger, che su questa superficie ha battuto il rivale soltanto in due occasioni, soccombendo in altre quindici.

L'altra sfida – che si giocherà una volta terminato il match di Federer – vedrà di fronte Novak Djokovic (Atp 1) e Dominic Thiem (Atp 4). Nei quarti di finale dell'open transalpino il numero uno al mondo ha regolato il tedesco Alexander Zverev (Atp 5) con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2, mentre dal canto suo il giovane austriaco ha avuto ragione del russo Karen Khachanov (Atp 11): 6-2, 6-4, 6-2 il risultato finale.

Ricordiamo che RogerOne guida la speciale classifica dei tornei del Grande Slam collocati in bacheca (20) in campo maschile, davanti a Nadal (17) e Djokovic (15). Thiem è l'outsider, dato che è ancora fermo a zero ma vanta una finale persa nel 2018 proprio a Parigi.

In campo femminile, invece, la 17enne Amanda Anisimova (Wta 51) si è concessa il lusso di eliminare Simona Halep (Wta 3), battuta con il punteggio di 6-2, 6-4. In semifinale la statunitense se la vedrà con l'australiana Ashleigh Barty (Wta 8), la quale ha sconfitto 6-3, 7-5 l'americana Madison Keys (Wta 14). Nell'altro incontro del penultimo atto si affronteranno la britannica Johanna Konta (Wta 26) e la ceca Marketa Vondrousova (Wta 38).

KEYSTONE/EPA (YOAN VALAT)