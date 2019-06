Nadal attende King Roger: «Con lui ho condiviso i momenti più importanti»

PARIGI (Francia) - Roger Federer contro Rafael Nadal. Venerdì a Parigi, in una semifinale che scalderà i cuori di tutti gli appassionati, i due campionissimi si affronteranno per la 39esima volta scrivendo una nuova pagina del loro eterno duello (nei precedenti Rafa è avanti 23-15). Se nei quarti King Roger ha dovuto sudare 3h40' per piegare un Wawrinka da applausi nel derby elvetico, sin qui Nadal ha passeggiato e anche nell'ultimo turno ha fatto un sol boccone di Nishikori (6-1, 6-1, 6-3).

Il mancino di Manacor, dominante sull'amata terra rossa (già 11 i trionfi solo al Roland Garros...), si prepara alla sfida. «La cosa più importante è essere di nuovo in semifinale, ma effettivamente affrontare Roger è sempre speciale - spiega Nadal lanciando l'attesissimo incontro - Sto giocando davvero bene, in maniera solida e di questo sono felice. Io e Roger, sfidandoci, abbiamo condiviso i momenti più importanti della nostra carriera: ritrovarlo in semi al Roland Garros è davvero un qualcosa in più». Qualcosa che rende questo match ancora più speciale... «Contro di lui è sempre speciale. Anche se stai giocando bene, con Federer sai di dover alzare il tuo livello e giocare ancora meglio». E Rafa di certo non si tirerà indietro... «Sono pronto a giocare meglio. So che Roger sta bene ed è pronto a questa sfida, per questo è venuto a Parigi e non ha saltato un torneo così importante. Sarò pronto, come lui, per dare il massimo».